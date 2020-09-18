聲稱831被警打傷　傷者索太子站影片被拒

一名男子聲稱於去年8月31日在太子港鐵站內遭警察打傷，去年9月由父親兼監護人代表入稟區院向警務處處長索償。原告早前向區院申請，要警方披露事發當晚太子站於10時許至11時半往荃灣方向月台的閉路電視片段，及提供當日毆打他腦袋的警員姓名、編號、地址及任何有關文件。法官今日（18日）頒下判詞，拒絕有關申請，但下令授權警方查看當晚的閉路電視片段，以尋找任何拍攝到有關本案中原告及涉事警員的片段，如有發現需作出披露。

判詞指本案李姓原告雖已入稟，但入稟狀相關文件未正式送達被告律政司司長。法官指是次申請法律上屬第三方披露令，但現在被告方還未收到入稟文件，原告現在便申請披露令是屬於「偷步」。

有關閉路電視片段方面，法官認為只有拍攝到警員以警棍毆打原告的片段才有幫助，而且片段未必存在，僅僅是原告認為有關片段存在，故認為原告現時要求披露的片段範圍屬於過闊。法官在衡量所有因素後認為，授權警方向港鐵查閱相關閉路電視片段，去查找與案有關的片段亦屬合適。

至於有關披相關襲擊警員的資料，法官指據警方現有資料，現時仍未有相關資料找出該名涉事警員，因此法官認為現時無法頒令要求披露。