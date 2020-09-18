被指捉錯人送檢疫中心　衞生防護中心否認

大圍交通城大廈確診者同層另一公司共16名員工被列為密切接觸者。

新冠肺炎疫情近日有放緩趨勢，惟早前大圍交通城大廈出現小型爆發，有指衞生防護中心誤將確診者同層另一公司共16名員工列為密切接觸者，直至送抵檢疫中心後始發現出錯，隔離營亦沒有該行人的資料，惹來安排混亂的批評。衞生署指是衞生防護中心經評估後，認為該公司的16名職員為確診病人的密切接觸者，因此須送往檢疫中心進行14天檢疫。

大圍交通城大廈累計15人染疫，有於交通城工作的員工表示，公司曾收到管理處電話，詢問有否與確診者接觸、員工有否接受檢測等，並要求提供公司職員姓名、身份證號碼和住址。其後，員工突然接獲衞生防護中心來電，通知要隔離14日，員工指確診者於同層的另一公司工作，兩間公司相隔一個停車場，使用不同門口進出，員工並無與患者接觸，懷疑衞生防護中心出錯。員工又指曾詢問確診患者公司，有員工指沒有職員被隔離，僅僱主須檢疫，擔心衞生防護中心出錯令社區有再爆疫的風險。

衞生署回覆稱，衞生防護中心進行確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤工作期間，得悉該公司16名職員與確診病人有密切交往，經評估後認為屬密切接觸者，因此須送往檢疫中心進行14天檢疫。

惟相關公司職員否認與確診病人有接觸，與早前的說法有出入，由於沒有確實證據認定該16名職員與確診病人有密切接觸，而他們均已參加全民檢測計劃，檢測結果為陰性。故此，衞生防護中心認為，毋須在檢疫中心檢疫，但為謹慎起見，已向他們派發深喉唾液樣本瓶作病毒檢測。