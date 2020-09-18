財委會下周五開8.5小時特別會　審議第三輪防疫抗疫基金撥款

新冠肺炎疫情持續大半年，政府早前推出第三輪防疫抗疫基金，涉款共240億港元。立法會財務委員會下周五(25日)將召開8.5小時特別會議審議撥款，政府今日(18日)就第三輪抗疫基金向財委會遞交多筆撥款申請，包括向防疫抗疫基金注資54億港元，並申請追加撥款約117億港元，以作採購預防疫苗，進一步支援醫院管理局應對冬季服務高峰期或下一波疫情用途。

立法會財務委員會將於下周五上午9時至下午1時，以及下午2時30分至7時開會，時間長達8.5小時。會議將審議三筆撥款，當中包括在政務司司長辦公室及財政司司長辦公室分目的「一般非經常開支」項目追加54億港元撥款，推出第三輪防疫抗疫基金。

同時，政府申請在衞生署分目「一般非經常開支」下追加一筆為數84.4億港元的撥款，採購和注射預防新冠肺炎的疫苗。為應付冬季服務高峰期或下一波疫情，食物及衞生局另申請追加撥款20.1億港元；並申請追加1.38億港元撥款，設立專項基金推出特別支援計劃，為未能返港的港人於香港大學深圳醫院提供接受資助的跟進診症服務。

政府又增加1億2,700萬港元的撥款，滿足對短期食物援助增加的需求，並將綜援計劃下的援助失業人士特別計劃由今年12月1日延長6個月至明年5月31日。政府也會為2021至22年度的預算草案尋求10億2,500萬港元額外撥款。