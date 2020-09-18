校長憂全面復課後交通安排　專營巴士周一起恢復正常班次

全港中小學及幼稚園將於下周三（23日）起恢復面授課堂，資助小學校長會名譽主席張勇邦預計，全面恢復面授課堂後，將有逾百萬人在市面上流動，屆時本港將面臨真正的考驗，又指有部分學生一回校就需要進行未完成的呈分試。

張今日(18日)在一個電台節目指出，教育局容許學校在本周三（16日）起自行安排不多於六分之一的學生回校，令校方更具彈性。他相信學校會用盡5天，讓6年級生回校及讓1年級新生在學校上體驗課，並稱現時師生及家長已為全面恢復面授課堂做足準備，惟部分學生可能一回校就需要繼續上學年未完成的呈分試。

張續指，全港小學生多達36萬人，加上接送學生的家長、外傭及中學生，預計復課後會多了逾百萬人在市面流動，擔憂到時才是真正的考驗。惟張亦直言，學界不能因數宗確診個案，暫停全部學習活動，在疫情的新常態下，預計學校或於未來會陸續開展較少身體接觸的活動，以培養學生的全人發展。

運輸署今日(18日)表示，因應政府繼續逐步放寬社交距離措施，各專營巴士公司由本月21日起恢復正常班次，以照顧乘客的出行需要，並會於23日起恢復服務學校區的大部分特別路線和班次，亦會加強服務行經學校區的路線。