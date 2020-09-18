示威現場毆暈便衣警　4男受審2人罪成判囚

今年元旦日晚上，有便衣警員在旺角欲拍攝黑衣人活動時，遭人喝止及追打，一度不省人事。未幾黑衣人在有警察增援後逃去，一名19歲男學生被當場拘捕，另有3男在事後被捕，4人同就一項襲警罪受審。案件今天（18日）在西九龍法院裁決。裁判官林子勤指出其中2男雖無出手打人，但他們負責把風，見到增援警就提醒他人逃去，同屬參與襲擊計劃，因此被判罪成。事件中遇襲便衣警傷勢嚴重，送院後證實頭顱內出血，裁判官因此判2人入獄3個月。至於當場被捕的男生與另一男子，則因證供存有疑點而脫罪。

本案4名被告分別為李俊賢（19歲，學生）、李炳希（22歲，侍應）、利子恒（25歲，經理）及鍾兆濠（20歲，地盤工）。他們被控於今年1月1日，在旺角山東街與通菜街交界襲擊警員何思駿。裁判官今日裁定李炳希及利子恒人罪成，李俊賢和鍾兆濠則罪名不成立。

裁判官指，遇襲便衣警曾經被毆至昏迷，致記憶受損，忘記關鍵性證供，即他如何在遇襲時捉著首被告李俊賢，而增援的女警亦誇大供詞，否認有同袍對他施用不合比例武力，但有片段拍攝到首被告被捕後，遭警員壓頸及按頭落地。此外，閉路電視拍到他是在警員遇襲時才出現，與他聲稱以為便衣警是小偷，才上前幫忙按住便衣警的辯解脗合，因而裁定他脫罪。

至於李炳希及利子恒，他們分別招認「見到打緊人，我同朋友走過去睇吓有冇嘢要幫手」和「我只係企喺隔籬，睇吓有冇警察，之後有警察，我叫佢哋走」。裁判官表示2人的角色明顯是把風者，他們的意圖是讓施襲者可以全身而退，這正是施襲計劃的一部分，故裁定2人罪成。

裁判官又指，現場環境光線不充足，而遇襲警員無法解釋如何能夠認出第4被告鍾兆濠，後來到場警員更理應難以確認其身份，故裁定鍾脫罪。

裁判官判刑時指，李利兩人夥同他人犯案，案情嚴重，而警員事後傷重。惟考慮兩名被告對法律無知，「以為自己無落手就無犯法」，最終判他們各囚3個月。