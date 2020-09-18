前北九龍裁判法院活化　料將收數十間機構申請入標

位於深水埗大埔道292號的前北九龍裁判法院，於上月被納入第6期活化歷史建築夥伴計劃，逾百間機構有意入標，當中包括教育、社福機構等。文物保育專員辦事處代表今(18日)表示，預料會收到數十間機構申請，評分標準將涵蓋機構對歷史的演繹、參觀安排等各方面，歡迎機構自行發揮。

前北九龍裁判法院於1960年建成，樓高7層，內裏設有4個裁判法庭、1個兒童法庭，屬於該年代的典型公共建築。古物古蹟辦事處文物主任(古物古蹟)冼穎君表示，建築物別具特色，有意入標機構應盡量維持其原貌，如建築物外牆及內裏羈留室等。她續指，該建築物由花崗石磚砌成，屬簡約古典建築風格，講究對稱設計，亦強調視覺上的比例，如外貌左右兩邊均有直立式窗戶，形成垂直線條，具古典色彩。

她又稱，法院外亦原汁原味保留其中一個羈留室，包括混凝土長櫈、鐵欄柵、警員值日室和廁所等，而法院內，亦有當年犯人及法官上庭的專屬樓梯等，深具歷史價值，機構應盡量保留原有特色。

文物保育專員辦事處項目經理(文物保育)陳偉建稱，過往類似計劃反應不俗，預料會收到數十間機構申請，並指若機構中標後營運有方，不排除會繼續續租。