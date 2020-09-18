行政立法關係惡劣　梁君彥：政府應先擺平問題再上會

本屆立法會延任不少於1年，主席梁君彥今日（18日）出席一個網台節目，談及現時行政立法關係時表示，政府有責任處理問題「有法案唔掂嘅、有爭議嘅，應擺平先拎上立會」，但相反如果法案「唔係咁惡」，議員就不應政治掛帥，又指現時最重要的是重整經濟、處理疫情，政治應「放埋一邊」。

問到行政、立法關係是否低處未算低，未來有何期望？梁則希望各黨派都可以後退一步、找尋出路；要為市民謀福祉，而不是為政黨。另外，政府釋出善意的同時，泛民都應該跟隨，強調敵對並無任何好處。

至於現時建制及泛民雙方敵對「搞到無嘢講」，梁有否利用主席之位，令議員有商有量地處理事情？梁憶述，指過去兩邊政見並非一致，但都會互相合作；就算立場不一，事後都「有傾有講」，但現時則相反，所有事情都政治先行。

梁指，他的大門隨時打開，任何人都可與他溝通。他舉例，非建制派議員陳志全早前約見他商討任滿酬金事宜，他亦立刻會見，強調主席是中立的，建制派或自己黨友有做得不對的地方，亦會立刻提出及制止。

他續稱，未來一年最大挑戰是如何令議員回歸初心，遵從議事規則做事。而立法會復會後將發表新一份施政報告，議員未必喜歡聽，但市民可能想聽，希望可以給特首、議員機會，盡他們應有的責任。