九龍城廣場重建　區議員憂心泊位不足

九龍城廣場擬重建為商住大樓，提供逾800個住宅單位。有區議員指九龍城廣場現有逾400個車位，是區內唯一一個多層停車場，擔心重建後令區內泊位不足及隨街違泊等問題惡化，批評政府對居民泊車需要視而不見。

樓高10層的九龍城廣場有逾70間商舖及400多個泊車位。該商場由中資財團持有，業主前年首次提出重建住宅，但當時缺乏措施解決臨時車位安排而遭城市規劃委員會否決。業主其後再申請，新增提供臨時停車場安排，最後於上月過關。

九龍城區議員吳寶強批評政府無視該區殷切泊車需求，九龍城廣場附近縱有多個小型停車場，如林邊大廈停車場等，但大多居民仍依賴有較多車位的九龍城廣場停車場，加上附近一帶食肆林立，平日亦吸引其他地區居民駕車前來用餐。吳擔心廣場拆卸後，臨時停車場未能「無縫交接」，令居民更無位泊車，違泊問題惡化。

吳亦稱，即使拆卸重建的商住大樓落成後提供以往相若車位，但形容情況只是僧多粥少，「原本就不夠車位，就算起返差不多車位數，但新建住宅又有大批住戶遷入，車位點都唔夠！」他促請政府正視區內泊車需求，建議可擴建區內原有公共設施，如擴建賈炳達道李基紀念醫局以增加車位。