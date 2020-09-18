保釋期間再藏違禁品　科大生認罪候判

科大四年級男生被指在今年1月及5月，分別於上水及銅鑼灣管有生果刀及士巴拿等武器，被控管有攻擊性武器及管有物品意圖損壞財產罪。已被還押3個多月的被告，今天（18日）在東區法院承認全部兩項罪名，裁判官下令將他繼續還押至10月13日，等候其背景報告後判刑。

22歲被告吳睿康被告被控的管有攻擊性武器罪，指他在今年1月5日在上水中心一燈柱旁管有一把生果刀、一枝木棍及一把扳手。而管有物品意圖損壞財產罪則指他於今年5月27日，在銅鑼灣東角道及軒尼詩道交界管有兩支鋼筋、一個士巴拿、兩個螺絲批、一個錘子、一把刀、一個剪鉗、一個打火機、一個點火器及兩樽天拿水，意圖在無合法辯解下使用該物品，以損壞屬於另一人的財產。

辯方律師今天表示，今天先作法律原則上的求情，並保留進一步求情。律師指兩案雖然是獨立案件，但控罪及案情相似，均是公眾活動前後被警員截停搜查後拘捕，而非遊行期間被捕，辯方並指被告在犯下銅鑼灣案時雖違反了上水案的保釋條件，但當時仍未就上水案定罪，希望可視作無案底處理，並酌情將兩案的判刑同期執行。

據報道，被告去年7月13日曾參與光復上水遊行，被警員追捕時疑驚慌過度跨越天橋欄杆，險從天橋墮下，幸被及時拉回。