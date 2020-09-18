中大生雲端資料被盜兼被勒索　資訊保安專家籲雙重認證不可少

科技日新月異，不少網絡世代會在社交平台、甚至雲端帳戶儲存個人隱私資料，本周二（15日）香港中文大學一名男生存放在iCloud帳戶的親密照被盜，更遭人勒索及綁架。資訊保安專家楊和生表示，該宗案件相信是受害人沒有設置雙重認證，或因受害人與疑犯相識，透過受害人的生活及個人資料猜到其帳戶密碼作非法行為。他呼籲網絡用戶要小心管理個人帳戶。

楊解釋，現時市面上各大公司的網上雲端儲存服務的大部分可設置雙重認證，除密碼外亦需由其他途徑核實身份。若用戶有設置雙重認證，帳戶的保安便會「由1分提升到9分，無乜可能畀人入侵」。而坊間現有多種兩重認證的方法，包括登入帳戶時以短訊確認、在手機的應用程式核實身份、或是透過手機的系統核實登入資料。

他又指，公眾在選用雲端儲存服務時，應留意放到網上的資料，避免把過於私密的資料放到網上；應選擇大型有信譽的網絡公司，以加強資料的保障；開啟雙重認證功能。

楊和生續稱，對於私密的資料，較安全的做法是把存放在沒與網絡連接的裝置中，但普羅大眾或因額外花費而不選用，或未必可負擔。另外，加強家居的無線網絡保安亦有助減低黑客入侵的機會，市民只需簡單把家中無線網絡密碼設定得較為複雜，已可增加黑客入侵家庭網絡的難度，從而減少自己的資料透過網絡被盜取的機會。