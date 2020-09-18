社工陳虹秀暴動案　同案被告被捕時額頭流血

社工陳虹秀等8人被控去年8月31日在灣仔一帶參與暴動案，今天(18日)在區院續審。控方今早（18日）傳召拘捕第6被告簡家康的警員林健作供。他被辯方盤問時，否認自己及另4至5名同袍在拘捕簡時使用過分武力，亂揮警棍把簡打至頭破血流。

林健供稱，當日有約100名穿黑衣示威者在盧押道附近聚集，指揮官指示進行驅散行動。他在軒尼詩道89號華寧大廈外見到簡家康背著他奔跑。他從後拉住簡的背囊手柄試圖制服對方，但簡不斷反抗。當時簡的力量很大，把他拖行了2至3米。他先用左手擊打簡的左肩一下，簡擺動雙手掙扎，他再打了簡一下，最終他在同袍協助下將簡制服。他被盤問時承認之前沒在書面供詞提及被簡拖行。

辯方在庭上播放新聞片，拍到有5至6名防暴警圍住一名被捕人士。大律師問林有否見到警員舉起警棍敲打該名被捕人士，林答「我睇唔到」、「我唔肯定我喺呢個片段出現過」，他指當時無留意同袍的行為。

辯方之後播放另兩段新聞片，拍得一名防暴警在一道鐵閘前拉著簡，其中一段更拍到簡被制服後，地上遺留一攤血漬。這次林確認他是片中的防暴警，相信血是由簡的額頭流下來，但就不清楚簡為何流血。林解釋指「當時好混亂好嘈，我首要任務係要同佢止血」，他稱印象中他只打了簡的上臂。

辯方向林指出，警察通例規定警員除非無法完成任務，否則不可隨意使用武力。林反駁指簡當時擺動雙手意圖傷害他，他才與同事合力制服簡。他否認為免自己被指向簡使用不恰當武力，所以虛構簡掙扎逃走的情節。

拘捕第5被告陳虹秀的速龍小隊警員林上嵐今早亦繼續作供，林上嵐憶述他在分域街時首次見到陳虹秀，陳用手提擴音器呼籲警方「保持克制」、「唔好開槍」，又要求警方「畀足夠時間市民離開」，及後他在接近馬師道的位置再遇見陳時將她拘捕。他稱拘捕陳是他個人決定，與上級指示無關。