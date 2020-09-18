酒吧允重開限營業至午夜　業界料僅回復昔日生意五成

政府今(18日)起進一步放寬禁聚令，酒吧、夜總會及卡拉OK等場所可以重新營業，並可營運至午夜12時。東網記者今到訪有「人間妖域」之稱的中環蘭桂坊，發現不少酒吧都充斥酒客，大部分外籍人士。然而，有業界人士預料生意最多只能回復昔日的五成，認為政府應給予補貼，又指相信執法部門難以界定食客何時在飲食，認為若食客未有戴口罩，可先發出勸喻。

在中環上班的林小姐及陳小姐認為今日前往蘭桂坊的客人算多，陳稱今日傍晚6點酒吧已有不少客人到訪，店舖都有五成滿，當中大部分為外籍人士。她認為市民終於難得可以「唞一唞」，相信會「報復式」消費及飲酒。她目測估計中環至少已有10間酒吧結業，她歸咎政府抗疫不力，未有及時封關，導致第三波疫情爆發，批評政府抗疫後知後覺，即使給予補貼亦非常緩慢。

酒吧負責人王先生指，首日放寬後雖預約大致上爆滿，但以往客人較多認為深宵時段更盡興，方會開「貴價酒」。他指，目前難以評估酒吧收入，但預料最多只有往日營業額的五成。另外，他留意到食客大多遵守禁令，會在飲食以外的時間戴上口罩，惟他質疑執法部門難以執法，因客人有時覺意猶未盡，會再「嗌酒」，難以界定客人是否已「飲夠」，建議執法部門以勸喻為主，免生爭執。

在中環串燒店工作的黃小姐，指串燒店周末生意較旺，當中凌晨生意佔五成，預計即使今日重開，亦只能回復三成生意左右。她又指政府對業界援助不足，派錢又慢又少，政府的補貼僅可津貼租金。