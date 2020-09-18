特定群組檢測計劃揪出84名確診者　耗資1億8300萬元

政府將為個別高危群組進行特定群組檢測的計劃恒常化，而早前已為院舍員工、的士司機、餐飲業務前線員工等特定群組檢測。截至昨日(17日)，政府在特定群組檢測計劃下已經累計完成49.9萬個樣本的病毒檢測，當中84宗個案經衞生防護中心覆檢後確診，比率約為0.02%。計劃自7月中開始，截至昨日的總開支約1億8300萬港元，即揪出每名確診者的成本逾200萬港元。

持續進行特定群組檢測方面，政府稱已繼續開展的檢測群組包括安老院、殘疾人士院舍及護養院員工、上水屠房工人、葵涌貨櫃碼頭指定前線員工等，進行平均每2至3星期的重複全員檢測。預計在特定群組檢測下每天可進行大約平均5000個或以上檢測。

政府7月為特定群組進行病毒檢測時，指明由華大基因開設的華昇診斷中心、中國檢驗有限公司的子公司中龍檢驗認證有限公司及Prenetics進行。政府解釋，當時面對疫情急速惡化，政府有必要直接採購檢測服務，以盡早開始推行特定群組檢測，而現時將透過以具競爭性的採購程序進行。