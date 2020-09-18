懲教署拒交代CSi口罩去向　申訴署收投訴裁成立斥做法欠妥

有傳媒引用《公開資料守則》向懲教署查詢CSi口罩去向被拒。

新冠肺炎爆發初期，本港一度出現口罩荒，由懲教署生產、供政府部門使用的CSi口罩卻離奇流落民間，引起社會關注。早前有傳媒引用《公開資料守則》向懲教署查詢CSi口罩去向，包括獲發CSi口罩的非政府組織名單，被拒後再向申訴專員公署投訴。該媒體昨日(17日)透露，公署裁定有關投訴成立，並認為懲教署應盡量披露資料以釋除公眾疑慮，恢復市民信心。

申訴專員公署調查報告指，懲教署認為獲得CSi口罩的非政府組織資料屬第三者資料，擔心披露資料後令市民錯誤解讀，將矛頭指向非政府組織，又認為披露資料對非政府組織造成傷害，超過披露資料所涉的公眾利益。公署於報告批評懲教署，拒絕提供資料前並沒有徵求其他非政府組織意見，批評署方僅依據某組織口頭意見而假設其他組織亦不同意，過程及決定欠穩妥。

公署續指，CSi口罩涉及公共資源運用，被濫用的報道影響政府部門及非政府組織的公眾形象及信譽，任由公眾猜疑及讓傳言發酵反而對懲教署及非政府組織造成不公，認為懲教署應盡量披露資料以釋除公眾疑慮，恢復市民信心。