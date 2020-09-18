起底網站「香港解密」轉網絡域名繼續運作 近2000人被起底

起底網站「香港解密」目前仍在運作。(網上圖片)

曾公開反修例示威遊行人士資料的起底網站「香港解密」（HK Leaks），一度被香港私隱專員公署指已停止運作。但外媒報道，該網站多次轉換網絡域名，現時仍能登入，網站內公布了近2000人的個人資料，被起底人士包括涉違港區國安法的壹傳媒黎智英、前香港眾志成員周庭等。

外媒指，起底網站「香港解密」自去年起運作，期間多次轉換域名來避過追蹤，而去年11月至今，該網站一直使用巴基斯坦的網絡域名，並且使用了「防彈匿名伺服器」來保護網站，有指該網站伺服器位於俄羅斯。

該網站現時公布了近2000人的個人資料，包括住址、電話號碼、社交網站帳戶名稱、出生日期，以及親屬姓名。網站內更設有搜尋功能，可輸入名稱來搜尋指定人物的個人資料。除個人資料外，網站亦提供被起底人士的罪名，例如參與反修例示威等等。

被起底人士中，至少有14人涉嫌違反港區國安法，包括壹傳媒黎智英、前「學生動源」召集人鍾翰林、流亡英國的前香港眾志創黨主席羅冠聰、前香港眾志成員周庭，以及前本民前召集人黃台仰等。