物流公司職員淪盜賊　警拘一男子涉30宗爆竊及盜竊

油尖警區人員於今年8月21日接獲報案，指尖沙咀區一間開放式店舖遭人爆竊，案中損失一部手提電腦及約2,500元現金。油尖警區刑事部人員接手調查，根據線報及經深入調查後，鎖定一名35歲本地男子；該名男子疑至少與30宗自去年1月至今年8月期間，發生於全港多區的店舖爆竊、盜竊及行騙案有關。與此同時，該名男子亦懷疑曾盜用他人信用卡及支票簿作出交易或提款，案件損失金額合共約34萬元。

油尖警區刑事部人員，根據調查所得資料，昨日(18日)採取行動，於屯門區拘捕該名男子，他涉嫌爆竊、盜竊及以欺騙手段取得財產，現正被扣留調查。案件交由油尖警區重案組跟進。

油尖警區情報組主管女偵緝高級督察李梓琪表示，被捕男子報稱為物流公司職員，相信單獨犯案；警方於疑犯住所檢獲涉案衣物及部分財物。調查顯示，賊人犯案時專向一些商場內的開放式店舖，以及保安相對較鬆寬，並趁目標店舖未開門營業期間作案。

李又向商場店舖及一些開放式商戶作出呼籲，切勿擺放貴重財物在店舖內，讓賊人有機可乘；而商場保安方面，亦希望盡量提高警覺，並時刻保持戒心，防止賊人可能假扮成店舖職員伺機犯案，免招損失。