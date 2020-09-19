東方日報A1：弱雞政府百事哀　三疫夾擊厄運來

港府抗疫不力，本港勢面臨「三疫夾擊」！第三波疫情開始至今已兩個半月，新冠肺炎隱形患者未能完全揪出，近月又接連出現大鼠戊型肝炎人類感染個案，加上冬季流感下月殺到，三疫夾擊下，處處爆疫，港人岌岌可危！食物及衞生局局長陳肇始預計，下一波疫情會在冬季出現，與流感高峰重疊下，情況或較第三波疫情嚴峻，昨提出維持邊境管制、加強檢測等六項措施應對，但措施並無新招，有議員批評港府屢失控疫良機，後知後覺，導致香港民不聊生。當局應對疫情多處甩漏顯得廢政多，處理手法失誤後護短塞責廢招百出，導致疫患危機困擾市民，堪稱「弱雞政府百事哀」。

新冠肺炎個案雖有所回落，但疫情仍未斷尾。陳肇始昨日交代最新防控策略時提出六項措施，部分只是維持及加強現有措施，包括暫不放鬆邊境管制；暫不大幅放寬社交距離措施；加強病毒監察及檢測，為特定群組提供恒常化檢測；增加檢疫隔離設施，至年底料有四千個單位應對需求；另與創科局合作製作內部資訊平台，以收集追蹤接觸者資料；以及預先採購本港人口兩倍的疫苗。

陳提及的六大重點，大部分措施已公布過，而且是現行安排；較新資訊僅透露港府已修訂法例，賦權公職人員追蹤緊密接觸者；食衞局會聯同創科局開發內部資訊平台，連繫多個資訊系統，統一收集追蹤接觸者的資料，加快衞生署追蹤及醫學監察工作。

她透露會加強執法社交距離措施，指警方會與食環署於周末舉行聯合行動，視察食肆防疫安排。她續指，檢視第三波疫情後，發現人多擠迫的地點如食肆和街市等有爆發風險，故會加強巡視，街市方面政府會向租戶提供一次性資助，支持非接觸付款，減低傳播風險。

雖然港府預料第四波疫情會在冬季出現，直言情況或較第三波疫情嚴峻，故需有工作計劃應對，惟多項措施屢欠新意，大鼠戊型肝炎人類感染個案至今仍未正視及追蹤源頭，繼本港前年爆出全球首宗大鼠戊型肝炎人類感染個案後，一發不可收拾，連同本周四（17日）藍田邨老翁感染及昨晚屯門確診個案，至今共錄得十三宗感染。

議員郭家麒直斥港府防疫措施後知後覺，擔心三疫夾擊下，香港冬季風險處處，尤其流感與新冠肺炎病徵相似，都是上呼吸道感染徵狀，市民或因病情輕微而忽視，在社區內「播毒」，感染風險大增，他促請政府謹守承諾，為特定群組提供恒常化檢測，吸取第三波疫情教訓，加強病毒測試，不然結局會很不幸。

陳肇始昨宣布應對雙疫措施，下月起分階段推出流感疫苗接種計劃，籲市民盡早接種防疫，而新冠肺炎疫情與冬季流感稍後並存。政府曾預告，季節流感疫苗的資助計劃最快於下月八日展開。今年一月至二月的冬季流感為例，共有一百八十二宗成人感染流感需入住深切治療部，死亡人數達一百一十三人，另有六宗兒童嚴重個案。

中國工程院院士鍾南山昨預計，新冠肺炎疫情在今年冬天或明年春天依然存在，更可能局部地區爆發，但疫苗試驗需時，今年可推出疫苗的說法「太樂觀」，但只有透過大規模接種疫苗，才能產生群體免疫。中國現時有四款新冠肺炎疫苗處於第三期臨床試驗階段，目前內地確診病人數目少無法對照，需與四十個國家共同開發及驗證。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：