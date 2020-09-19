探射燈：中秋淡燈綵減　傳統行業心灰冷

疫情下，今年中秋節旺季變淡季，相關行業生意未見起色。禁聚令放寬，酒樓訂枱卻未見回勇，甚至捱不到中秋已結業；製作傳統燈籠的紙紮店訂單大跌九成，又因慶祝活動煞停，損失近百萬元，更有師傅為餬口轉行；傳統餅家月餅銷量跌，即使成本上漲亦不敢加價。有議員指多個行業經營困難，促政府派發消費券救亡。

「之前距離中秋1個月，個場已經開始旺啦，但今年都未有人訂枱！」彩翠軒酒家行政經理莫志強坦言，即使禁聚令放寬，對中秋市道仍感悲觀，連預訂的食材亦只有去年70%，酒樓製作的月餅數量更只有往年40%。該酒樓負責人余先生亦預期，禁聚令放寬至每枱6至8人，生意才能「起死回生」。

香港現代管理（飲食）專業協會會長胡珠直言今個中秋訂座人數不多，旗下1間開業39年的酒樓亦告結業。他指酒樓地方大、人手多，開支較一般食肆高，擔心一旦大量酒樓結業，30萬從業員的生計堪憂。

應節月餅促銷亦受影響。大同老餅家東主謝禎原表示，購買月餅送禮只有去年70%，但成本較往年上升3%，因疫情未敢加價。另外，八仙餅家負責人司徒小姐亦指，雖然生意僅微跌10%，但經營成本因加強防疫而上漲。

大型慶祝活動取消，雄獅樓東主許嘉雄指，來自商場及政府的訂單大跌90%，尤其是原定於維園展出5組花燈已臨近完工階段，現因花燈會延期而囤積倉庫，材料亦無出路，連同薪金及租金，損失近7位數字。他慨嘆疫情對行業影響深遠，培訓一名紮作師傅要多年時間，但有師傅卻為生計轉職保安，他亦為保住員工飯碗而頭痛。

天寶樓扎作負責人夏中建則指，今年譚公誕、天后誕等多個節慶活動先後取消，生意大減。他原在中環大館展出破紀錄大型花燈亦要延期，坦言因有涉獵殯儀行業才可支持店舖運作。

議員邵家輝表示政府收緊防疫措施已有多月，不少店舖生意大受影響，政府有責任援助受禁堂食令影響的商戶，又建議港府向市民發放電子消費券，刺激市民在港消費，挽救商界。