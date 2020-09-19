Dr.東：嚴重退化性關節炎寸步難行　O型腳需換人工骹

上落樓梯、蹲下起身時膝關節「唔聽使」及疼痛，可能患有退化性關節炎。骨科專科醫生沙惠良指出，年過60歲膝關節開始退化，是人生必然階段，運動員、先天性Ｏ型腳人士更可能提早至30至40歲退化。膝蓋變形的嚴重患者可更換「全人工骹」，耐用程度逾20年，一般術後可回復正常生活，健步如飛，曾有老翁回歸草地滾球的懷抱，勇奪老人組冠軍；初期患者則可用藥物治療或更換半人工骹。

沙惠良指，大部分退化性關節炎患者都是俗稱前膝關節的「菠蘿蓋」疼痛，逐漸延伸至整個膝關節，因發炎引起紅腫和積水；若不理會，幾年後骨骹內側會磨蝕、向下沉，出現Ｏ型腳。他指出，出現Ｏ型腳已是非常嚴重的警號，骨骼和韌帶或會因過度受力而劇變，甚至會生骨刺，最終寸步難行。

半人工骹僅局限於非常早期的患者，膝蓋仍未變形，其他軟組織及韌帶都要完好無缺，惟未換的骨骹會隨年月磨蝕，大概10年後要重新接受治療。沙慨嘆道，中國人一般諱疾忌醫，加上以往更換「半人工骹」效果不理想，「上一代直頭係去到行唔到都唔做（手術）」。

至於全人工骹則更換整個關節的三大部分，包括前膝關節、大腿骨和小腿骨之間的接觸面，「一次過糾正曬所有嘢」，有關技術發展近年突飛猛進，「成功率和滿意度接近完美」，耐用程度長達逾20年，令求醫和接受手術的患者有年輕化趨勢，輪候名單不乏60多歲患者，比以往年輕約10歲，大型公立醫院每年接受膝關節手術多達到400至500人。但他並不建議病人「一窩蜂」接受全人工骹手術，初期患者仍可服用非類固醇消炎止痛藥，以及接受刺激軟骨再生、移植和矯型等治療。

患者接受全人工骹治療後，一般都能回復正常生活，跑跑跳跳、撞擊、跪下都完全沒問題，患者生活有明顯改善。他憶述一名7旬老翁術前無法蹲下，被迫放棄熱愛的草地滾球，手術半年後終能重拾興趣，更奪得老人組冠軍。另有一名7旬婆婆，雙腿已出現嚴重Ｏ型腳，雙膝半年內完成換骹手術，她再健步如飛，周遊列國，更登上泰山。

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