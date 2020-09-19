張建宗料未來失業率有上升壓力　惟暫無意推第三輪保就業

新冠肺炎疫情放緩，政府早前推出第三輪防疫抗疫基金，以紓緩市民經濟困難。政務司司長張建宗今(19日) 出席電台節目時指，估計未來失業率仍然有上升壓力，惟目前推出第三輪保就業計劃是言之過早，本港經濟復甦及企業恢復運作才可真正解決問題；又認為本港疫情尚未穩定，「健康碼」具體推出時間要視乎疫情發展，以及要看粵方對香港是否有信心。

本港最新失業率維持百分之6.1，張建宗指未完全反映第三波疫情的影響，估計未來失業情況或會進一步惡化。張建宗：「情況是維持6.1%，我相信失業率是滯後數字。大家都知道7、8月疫情相當嚴峻，第三波疫情對經濟干擾非常嚴重，所以估計未來失業率仍然有上升壓力，所以不要掉以輕心，認為已經紓緩，相信會進一步受壓。」惟暫無計劃推出第三輪保就業計劃，認為目前是言之過早，期望本港經濟能盡快復甦，企業恢復運作，才真正解決問題。

張又表示，第三輪防疫基金涉及240億港元，重申計劃並非單一措施，指政府在過去數個月已投放2875億的紓緩措施，等如本地生產總值10%，形容是相當大數字及史無前例，認為市民要宏觀檢視整套紓困措施，當局亦仍有很多計劃未完成，包括正推行的「保就業」計劃，強調措施是有針對性。張又預計政府財政儲備將降至8000多億元，亦會出現約3000億元赤字，加上外圍經濟環境及政治環境嚴峻，政府需審慎理財，預備第四波疫情。

另外，張建宗稱「健康碼」具體推出時間要視乎疫情發展，惟現時香港疫情仍未穩定。他指，在粵港澳三地聯防聯控機制下，各方均有責任確保疫情穩定，強調要令粵方有信心才可推出措施，惟本港疫情尚未穩定。

張續指，本港從全民檢測計劃中獲得寶貴經驗及取得良好基礎，相信日後可繼續改善各方面的措施。他呼籲市民應做好防疫措施，減少聚集及自律，不要以為「有一時幻象」而鬆懈，否則容易有另一輪爆發。