屯門嘉和里村老翁染大鼠戊肝　村民憂心促政府加強清潔

近月接連出現大鼠戊型肝炎人類感染個案，今早(19日)食物環境衞生署派員到最新一名患者所住的屯門嘉和里村進行清潔及滅鼠工作。該村村長表示，村內衞生環境不差，不知道昨日(18日)確診的村民為何染病，估計或與曾進食老鼠啃咬過的食物有關；有村民直言對情況感憂心，要求政府加強村內清潔。

今早9時許，食物環境衞生署派出多名職員及水車到嘉和里村進行清潔，村長陳先生表示，以往未見過如此大型的清潔。陳又指，若然病原與老鼠有關，肯定會擔心，他提到以往村內鼠患嚴重，日間都會見到有老鼠在垃圾站內覓食，直至近5、6年村內衞生才有改善。不過鄉郊環境始終有老鼠，現時晚上仍有比手掌略大的老鼠在後巷出沒，故村民均會自費買老鼠藥放在住宅附近。

村民李小姐住在村內20多年，直言對情況感擔心，未來會關好門窗，亦會勤清理廚房，減少老鼠入屋的機會；李批評政府防治鼠患的工作做得不夠，要求政府加強村內清潔。村民劉婆婆則指，即使每日清潔仍有老鼠入屋，直呼「緊係驚，好多老鼠走入我哋屋企」，同樣希望食環署做多些。

村民高太則指，村內整體衞生環境不差，但自今年年初開始，住宅附近一處用地有人放置兩桶糞便，既孳生蚊蟲、亦引來老鼠，多番交涉亦無法解決，加上近日村內有人染上大鼠戊肝，她直言情況已持續一段長時間，「我一直都好擔心，擔心到整個人不是太舒服」，期望政府有關部門可介入協助解決。

當區區議員馬旗到場視察，並指該名染大鼠戊肝的老翁是村內首例，故今日聯同食環署職員到村內進行大清潔。而食環署職員在完成垃圾站清潔後，到村內信箱放置與鼠患相關的宣傳單張，其後與該區議員及村長一同進村巡視，並放置老鼠籠。食環署職員表示，放置老鼠籠後，每日均會派員到場檢查。