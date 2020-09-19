何君堯撰文斥美國借12人蛇案挑撥中港關係　中港必須回擊挑釁

12名身負刑事案件的港人早前涉嫌經水路潛逃到台灣期間，在內地海域被中國海警拘捕，事件掀起中美罵戰。議員何君堯於報章撰文，斥美國對中國的內部事務評頭論足、造謠生事，過去一年更不斷借助香港議題圍堵中國，更借12名港人涉嫌偷渡在內地被捕的事件，對香港指手畫腳，實質意圖是想搞亂香港社會，他認為中國外交部和港府必須在恰當的時候主動出擊，反擊相關言論。

何君堯在文中指，涉嫌潛逃的12名港人在內地司法管轄區被內地海警局拘捕，交由內地法院審訊，是符合「一國兩制」和國際標準，並指香港去年未能完成修訂逃犯條例，若在此情況下移交犯人，是罔顧法治理念。但美國罔顧以上情況，繼續各種指摘和污衊中國。美國國務卿蓬佩奧更屢次表態，對香港指手畫腳，欲借此案以司法問題挑撥內地和香港的關係，其真正目的是激起極端情緒，想把香港社會搞亂。

何續指，面對美國的囂張跋扈，有人仍選擇「溫和交友」，但他認為中國外交部和港府必須在恰當的時候主動出擊，如港府的宣傳機構、駐外經貿辦等都應全力發聲，指出美國的偽善、反擊美國抹黑特區政府和警隊執法的言論和行為，否則會助長美國的氣燄。

何更提出，港府可考慮在下月公布的《施政報告》中，提出把政府新聞處和香港電台合併，以全力支援政府工作。