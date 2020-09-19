連爆2宗大鼠戊肝確診　專家斥港府踢極唔郁無新招滅鼠

港府滅鼠不力，鼠蹤踏遍全港恐播疫！《東網》日前多番警告及促請港府正視鼠患問題，但屢踢唔郁，當耳邊風！結果本港過去2日連續出現大鼠戊型肝炎人類感染個案，有議員直斥港府處理鼠患問題態度「懶懶閒」，又批評現行統計鼠患參考指數的方法未能如實反映情況，直言現時情況令人擔憂，雖然一般人染大鼠戊肝會自行康復，但長者或本身有長期病患的人免疫力較一般人低，恐在新冠肺炎及即將來臨的冬季流感，三疫夾擊下難逃一劫。

連同本周四（17日）藍田邨老翁感染及昨晚（18日）屯門確診個案，至今本年共錄得13宗大鼠戊型肝炎人類感染個案。據食環署去年鼠患指數，指數最高地區是灣仔（11.7%），其次是觀塘（9.1%）及九龍城區（6.2%），三區指數都遠高於全港整體（4.2%）。

議員郭家麒直斥食環署統計鼠患指數的方法，未能如實反映情況，因署方僅在在選定範圍放置鼠餌，統計鼠餌被老鼠咬囓的百分比，作為鼠患參考指數，他笑言「我擺個石頭入去當鼠餌都得啦，成條街咁多野食，邊有老鼠專登會入去食你放個嚿！」他批評，署方滅鼠措施屢欠新意，而且處理問題見步行步，有確診感染才去視察環境，態度不能接受。

家庭醫生林永和提醒，雖然大鼠戊型肝炎不會人傳人，但年老體弱者進食被鼠糞污染了的食物和水，或「病從口入」。一旦食物被老鼠污染，甚至是老鼠沾污了的汽水罐，亦隨時引發中招染病機會，林永和提醒市民只飲用煮沸後的自來食水或由可靠商戶生產的樽裝飲品，在街外購買飲用罐裝或樽裝飲品前，應先用消毒濕紙巾抹乾淨瓶口，最妥善是使用清潔的杯將飲品倒出飲用。林亦強調，保持良好個人衞生尤其重要，處理食物或進食前，都以梘液和清水清潔雙手。如沒有洗手設施，或雙手沒有明顯污垢，使用含70至80%的酒精搓手液潔淨雙手亦有效。