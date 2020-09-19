第二輪保就業11月完結　議員憂屆時掀大規模裁員潮

政府早前推出第三輪防疫抗疫基金，以紓緩市民經濟困難，政務司司長張建宗今(19日)出席電台節目時估計未來失業率仍有上升壓力，惟目前推出第三輪保就業計劃是言之過早。勞工界議員潘兆平對此說法感失望，表示現時有不少未知知數，若疫情持續，而政府沒有再提出更多的抗疫措施，公司難以保障其運作，而由於第二期保就業只協助僱主支付僱員工資至11月，他擔心屆時或出現大規模裁員。

潘兆平指第二期「保就業」計劃才剛截止，市民不但尚未領取補貼，其成效亦未明確得知，故對政府立即就第三輪保就業計劃「閂門」深表失望。他擔心未來會出現第四波疫情，屆時或出現大規模裁員，員工的收入會再次減少，嚴重影響市民生計，認為政府應考量全面情況，評估本港經濟是否穩定，及為未來訂立長遠計劃及援助基金，而非倉卒公布有關的安排。

他又指，現時失業人數上升，不少市民反映長期失業，儲蓄已耗盡，其生活水平大大下降，惟至今仍沒有完整的失業保障制度，批評政府不樂意為僱員提供援助，又形容「保就業」計劃是「救市不救人」，認為措施沒有針對受疫情打擊的員工，指政府有責任重新檢視政策，保障員工的生活。