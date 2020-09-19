新一輪公務員招聘今展開　工會預計競爭激烈

政府今日(19日)展開新一輪招聘工作，共設244個職位，包括45名政務主任、180名二級行政主任、4名二級助理貿易主任及15名二級運輸主任。由即日起可經網上或郵寄提交申請，申請將於下月9日下午5時截止。有公務員工會預計是次競爭會較以往激烈，建議投考者要熟讀本港經濟及民生議題，提出自己的看法和計劃，方有機會脫穎而出。

香港文書職系公務員總會總幹事梁籌庭指，今年本港經歷新冠肺炎疫情，經濟受重創，前景不明朗，而政務主任和二級行政主任此類高級職位，人工和福利較優厚，而且招聘人數較多，相信會吸引到更多大學畢業生投考，預計是次招聘整體競爭會非常激烈。

梁認為，政務主任和二級行政主任要熟知香港經濟發展和民生情況，展示出能協助政府推動本地經濟發展、紓解民困的能力，建議投考者熟讀本港經濟及民生議題，於面試時清楚提出個人看法和實質計劃，便有增加聘用機會。

如早前政府公布，申請人必須於綜合招聘考試能力傾向測試中取得合格，並在中文及英文運用2張試卷中，獲取二級或同等成績。基本法測試成績亦是評核整體表現的其中一個考慮因素。

由即日起，申請人可經網上或郵寄提交申請，而申請書可從網頁下載，或於民政事務總署各區民政諮詢中心、勞工處就業科各就業中心、工業貿易大樓一樓詢問處索取申請書。已報考擬於下月10日及17日在香港，或暫定於12月5日在7個香港以外城市舉行的綜合招聘考試及基本法測試的人士，均可提交申請，但其申請只會於申請人取得所需的綜合招聘考試成績後方獲處理。

當局又提醒，香港境外舉行的考試會按照所在城方市就疫情實施的法規和措施舉行，並可能因應疫情而延期或取消，有關考試最新安排會在公務員事務局網頁公布。