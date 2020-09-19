家長趕「尾班車」買校服　店東嘆疫情下曾僅有40元生意額

全港中小學及幼稚園下周三（23日）起分階段恢復面授，東網記者今日（19日）到專門售賣校服的「金錀服裝有限公司」視察，發現店內人頭湧湧，門外亦有職員為客人量體溫。不少家長趕及「尾班車」為子女選購校服，有負責人慨嘆疫情令生意額下跌3成，曾有一日只得40多港元生意額，創開店59年以來新低。

該店的創辦人兼董事總經理林松坡指，疫情期間生意較正常少3成，曾有一日生意額只有40多港元，是該店自1961年創辦以來生意額最少的一天。他指，由於該店是「自己舖」不用交租，故仍能撐得到，坦言「要交租就唔掂」。他指，今年沒有計劃加價，亦沒有解僱員工，甚至有加薪，與員工共度時艱。

林表示，家長以往會為子女買兩套校服，但不少家長「睇定啲」只買一套，又指因為幼稚園收生情況較以往差，加上新界區跨境生大減，今年幼稚園校服的生意額少了1成。

市民林先生攜同升讀小一的女兒到場購買校服，他表示學生始終一天會回校上課，故女兒的校服在8月中時已購買，今日到場是補買早前沒有貨的校服。他認為，小朋友不可停課太久，需要互動及教師面對面的關顧，又指女兒自年初停課起「冇咩做過」，只有一周一次的網上教學，認為恢復面授是好事。