港檢測費動輒逾千貴粵澳廿倍　專家：令市民對健康碼卻步

「港版健康碼」討論多時，隨着本港第三波疫情放緩，推出的時間表再受關注，屆時預料新冠肺炎病毒核酸檢測的需求，將因應健康碼的推出而大增。惟目前香港私家醫院進行病毒測試動輒上千港元，較早可以健康碼互通的内地及澳門貴近20倍！有專家指出，本港化驗室採用外國試劑，加上儀器及人手成本高，除非檢測量十分龐大，否則難以壓低檢測費，但以目前疫情不穩且檢測費高昂的情況下，或會令市民對健康碼卻步。

用作配合粵港澳三地檢疫互通的港版健康碼一直只聞樓梯響，遲遲未能實施，港府聲稱「港版健康碼」已準備就緒，待兩地認為風險可接受，則可商討開通時間。不過，巿民要取得健康碼前須自費前往認可的檢測機構進行病毒檢測。本港目前共有17間獲認可的新冠病毒檢測機構，惟每間都價格高企，過一次關動輒要花費過千港元。

東網記者致電獲認可的機構及綜合網上資料 ，發現本港病毒檢測費用不一，最低785港元至最高2500港元不等。以荃灣港安醫院爲例，設有深喉唾液核酸測試及鼻咽拭子核酸測試，收費1500至2470港元不等，當中最貴的鼻咽拭子快速核酸測試，費用達2470港元更不包醫生費，最快3至4小時有結果，需先行預約。

大多數檢測中心均表明，只接受私家醫生轉介的個案，而聖德肋撒醫院臨床病理檢驗部亦表明只為入院者檢測。至於檢測機構Prenetics收費最平，但過程繁複、需時亦較長，市民須自行透過其官網購買檢驗套件，收集個人深喉唾液樣本後，再寄回檢驗中心作進一步檢測，費用為785港元。

然而，鄰近的澳門，費用只是香港的二十分之一！澳門當局上月公布，自8月12日起新冠肺炎核酸檢測計劃的每次核酸檢測費用由原來的180澳門元下調至120澳門元，而澳門居民和外地僱員首次檢測更為免費。至於深圳有提供核酸檢測服務的醫院，平均價格也只是百多元，以香港大學深圳醫院爲例，檢測費用連診金只是人民幣175元，與香港相差甚遠！

呼吸系統科專科醫生梁子超指出，本港化驗室儀器及人手成本高，加上採用外國試劑，與澳門内地現採用的内地試劑不同，醫療成本明顯較兩地為高，除非往來三地的人流很多，從而推高檢測量達到一個龐大水平，否則不容易減低成本。他續指，短期内看不到會有龐大人流需要急切往來三地，相信如政府不補貼或設法擴大檢測量，檢測費用短期内不可能大幅減低。

對於有意見指化驗中心可改用較便宜的內地試劑減低檢測費用，梁認爲，若引入內地試劑，須配合中心儀器及考慮試劑的敏感度及準繩度：「有試劑敏感度好高，但測出假陽性的情況也很高，所以需要小心考慮。」

17間獲認可本地檢測機構收費

1.Prenetics ●$785 自購測試套裝

2.華大基因 ●$900 需取得醫生轉介信

3.健康化驗中心有限公司 ●$950

4.基督教聯合那打素醫學診斷服務 – 病理化驗部 ●$1000元

5.聖德肋撤醫院臨床病理檢驗部 ●$1000 只接受入院病人測試

6.現代基因技術有限公司 ● $1100

7.栢立醫學化驗室 ● $1200 需取得醫生轉介信

8.金域檢驗(香港)有限公司 ●$1200-$1500

9.香港養和醫院分子病理部 ●$1460-$1660

10.香港浸信會醫院–分子病理學 ●$1500

11.香港分子病理檢驗中心有 限公司 ●$1500

12.嘉諾撒醫院 ●$1,500 起

13.香港港安醫院–荃灣 ●$1500 -$2470 不包醫生費

14.香港港安醫院–司徒拔道 ●$1500 不包醫生費

15.香港(CH)病理檢驗中心 ●$1600 需取得醫生轉介信

16.港怡醫院臨床病理學 ●$1950

17.仁安醫院病理部 ●$2000- $2500