網民熱話：女司機停車場撞鄰車　冇拉手掣落車撞柱險夾埋牆

雖然考獲車牌是對駕駛者技術投以信心一票，不過有些司機的失誤，簡直嚇人一跳。近日網上瘋傳一段片段，片中女司機在停車場駛出車位時，因撞及鄰車，疑推入「R波」後，又未拉上手掣便落車，結果全車向後退，車門撞上牆身，幸夾在中間的女司驚有驚冇險，未有受傷。

據悉現場是尖沙咀一個大型商場的停車場，事發於前日(17日)近傍晚6時。從車Cam片可見，女司機駕越野車從泊位中「扭出」準備駛走，期間傳出一聲撞擊聲，原來是撞及隔鄰一架私家車。女司機見狀，在車廂猶豫一會，期間入了後波向後退卻突然落車，結果全車開着車門向後退，直至撞到旁邊一條柱才停車，幸好在車身及柱子中間尚有空間，令夾在中間的女司機有驚冇險。從另一條片可見，被女司機所撞的鄰車亦「傷勢」不輕，車頭泵把幾乎脫落。

網民直言女司機的駕駛技術太恐怖，「佢隻腳踏落地時，理應知道車已經溜後，但佢反應話畀我哋知...唉，冇嘢講，不可思議」、「一啲都唔適合揸車，為免塗炭生靈，應該釘佢牌」、「咁就拗斷咗車門」。有人則趁機解構男女司機發生意外原因，「男司機炒車，通常都係衰玩嘢、自視過高、片車、為啖氣；女司機炒車，通常只係衰一樣，就係根本都唔知自己做緊乜」，網民更建議她要劏雞還神，「車門救咗佢一命...冇咗車門架車就夾佢埋牆」。

網民有話說

Eppagelia Wong：唉，感恩個呂(女)司機無事，咁搞法，隨時命仔都無埋

Kevin Lee：當坦克車咁用

Wo Kee：識買唔識揸大有人在，各位車友路上小心啦！

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