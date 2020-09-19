兒童關注社會議題對未來感迷惘　團體倡提供支援

近年社會充斥緊張不安的氣氛，不論是疫情還是一連串的社會事件，都對兒童的生活構成一定的負面影響。有團體早前進行調查，了解本港兒童在疫情及社會動盪期間最關心的事情，調查發現56%受訪兒童最關注港區國安法立法，有逾4成最關注警民衝突及武力升級，逾2成人甚至對未來感到迷惘，團體呼籲社會提供適切的幫助。此外，疫情令兒童的個人發展受到局限，影響社交及學習進度。

兒童主導組織童夢同想於本年7月進行一項問卷調查，訪問322位6至17歲的兒童，其中57%受訪者年齡介乎14至17歲。社會議題方面，56%受訪兒童最關注國安法立法，42%最關注警民衝突及武力升級，33%最關注法治及言論、集會等自由受到影響；22%兒童甚至對未來感到迷惘。

團體指，兒童對社會氣氛及政府應對事件的手法十分關注，反映國安法立法倉卒，社會衝突、對自由的打壓亦造成社會氣氛緊張，導致不少兒童感到不安、憂慮，對前景感到不明朗。團體強調，兒童接收的資訊不會比成年人少，容易對局勢感到不安及憂慮，呼籲社會聆聽及關注兒童的聲音，並提供適切的幫助。

就疫情方面，超過40%受訪兒童最關注未能外出玩樂、參加課外活動、享受校園生活及學習進度落後的問題，反映兒童難以發展個人興趣及滿足社交需要、訓練與人溝通的能力。暫停面授課堂亦大大影響兒童學習進度。