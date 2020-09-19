港府拒答全民檢測年齡層分布　醫生批對日後防控零幫助

耗資5.3億的全民檢測計劃於本周一(14日)結束，共檢測約178萬個樣本中，僅揪出32名新冠肺炎患者。政府發言人回覆東網查詢稱，18區檢測中心登記接受檢測人次中，觀塘區人次最高達17萬，其次為元朗區有約15萬，最少則為離島區的3萬。惟發言人指，由於參與全民檢測計劃的市民只須提供基本的個人資料，包括姓名、身份證號碼或出生登記編號及聯絡電話，故未有統計年齡層分布。有醫生批評計劃連最基本的年齡統計都欠奉，對於日後部署及感染控制而言不理想。

政府發言人表示，全民檢測並不要求市民在居住區域的社區檢測中心接受檢測，因此每區的社區檢測中心登記檢測數字不能簡單地視作該區參與檢測的人數。參與人數最高地區的依次為：觀塘，元朗，沙田，東區，葵青及深水埗區，6區參與人次佔整體參與率近半，而該6區在第三波疫情中亦先後爆發觀塘彬記粥麵美食、水泉澳邨、深水埗敬福護理院、葵青貨櫃碼頭及匡智梨木樹宿舍等群組感染。

惟是次計劃至今仍未公開檢測人次年齡層分布，公共醫療醫生協會會長馬仲儀認為，港府拒答年齡層分布的原因，估計是因為計劃與社會整個疫情發展不脗合，第三波疫情確診者年齡有年輕化趨勢，就其個人觀察而言，參與檢測多以50歲以上為主，根本未能反映社會現況，對日後防控部署零幫助。