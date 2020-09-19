防疫措施鬆綁市民即約飯局　尖沙咀有酒店自助餐爆滿

新冠肺炎疫情漸趨穩定，防疫措施昨日(18日)再度鬆綁，不少市民搶訂酒店自助餐慶祝「放疫監」，有每年會食自助餐2至3次的食客表示，因禁聚令放寬而相約朋友食自助餐，亦有市民指，本已計劃7月食自助餐與家人慶祝生日，但最終被迫延期至今。

東網記者今日(19日)到尖沙咀一帶的酒店視察，近中午12時的午膳自助餐時段，有酒店餐廳坐滿70至80%，亦有食客在門外排隊輪候入座。

尖沙咀一間酒店的自助午餐及晚餐均被訂滿，餐廳經理稱，自放寬2人至4人一枱後，預訂客人有15%增長，部分周末更被訂滿。經理續指，除客人領取食物時必須佩戴口罩，每半小時定期更換用具，所有食物均以器皿覆蓋。

與3名友人同行的食客鄭小姐稱，因食肆禁聚令放寬而相約久未相見的朋友出席飯局，又說自助餐食物種類多，方便聊天，並不擔心自助餐感染風險高，相信餐廳有做足防疫措施。她續指，禁聚令逐步放寬後會增加朋友相聚意欲，「2個同4個差好遠」。

與一名友人同行的食客張小姐則稱，8月尾時已經預約，當時2人禁聚令仍然生效，又指餐廳以75折吸引客人，故訂了枱。她直言餐廳比想像中多人，幾乎坐滿，又指本身6月已計劃食自助餐，但因第三波疫情爆發被迫擱置至今。