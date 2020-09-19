復課在即學生趕買教科書　書局指不少熱門書供不應求

新冠肺炎第三波疫情有放緩趨勢，學校恢復面授在即，東網記者今日(19日)再到油麻地「漢榮書局」視察，發現不少家長帶同子女到場購買書本，其中升讀中三的梁同學表示，要補買之前缺貨的課本，但仍有兩本缺貨，他指不喜歡網上教學，令人缺乏動力學習，「好少人會留心聽晒」。

漢榮書局負責人石漢基表示，因為教育局突然宣布提早放暑期，學生提交訂書單有困難，令出版商供應亦因此受阻，「啲書好後期先有」。他又指，出版商以往會額外多印書本，但因為經濟環境及學生人數減少等原因，令出版社「出手較緊」，導致熱門的書本供不應求。

他表示，第三波疫情爆發後決定將書局地下暫停開放，減少人群聚集，直至上周才重新開放，而1樓則如常開放予家長學生買書。被問到生意額會否受影響時，他坦言已不是為了賺錢，很多同行亦感到意興闌珊，「如果唔係自己鋪，實在好難捱落去。」石又透露，出版商將書本由8折改以83折售予書店，書店再以92折發售，連同人工及雜費，故從每本書得到的利潤非常少。