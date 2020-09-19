金鐘道政府合署冷氣及沖廁故障　公務員憂有播毒風險

金鐘道政府合署因為泵房故障，由本周三（16日）起只提供有限度的冷氣系統，沖廁水則全幢暫停。大廈管理處發通告予各部門，表示由於「天馬海水泵房出現故障，沖廁水將會暫停供應，冷氣系統供應將提供有限度服務」，復修日期直至另行通告。

金鐘道政府合署分高座和低座，其中高座樓高48層，設有多個政府部門的寫字樓，包括律政司、法律援助署、破產管理署、建築署等。根據管理公司另一則通告，引述機電工程署表示，事故緣於中環填海計劃第三期發生泵站意外，一台海水泵損毀，導致大量海水湧入泵房，暫無法為金鐘道政府合署供應海水，影響廁所沖水及製冷系統。通告續稱，維修工程正進行中，預計下周初逐步恢復，期間會採取應對措施，包括提供通風機等。

有於政府合署上班的公務員表示，辦公室沒有冷氣，溫度逾攝氏30度，惟有自備風扇，擔心空氣不流通會增加病毒傳染風險；又因要人手沖廁，廁所滿地積水，兼且過程要打開廁所板，害怕病毒會因此傳播。