壹傳媒被批亂港卻獲津貼　評論員轟保就業藥石亂投致財赤

政府保就業計劃失焦，扶助不到應扶之人，反中亂港機構反而得益。政府稱暫無意推行第三輪保就業計劃，有時事評論員指政府推計劃藥石亂投，審批又欠謹慎，壹傳媒旗下《蘋果日報》經常抹黑中港政府，又屢被指是反中亂港的媒體，但仍可獲保就業計劃撥資，足證明計劃下公帑未能用得其所，致庫房赤字嚴重，無錢幫助最有需要的企業。

時事評論員陳雲生表示，政府保就業計劃審批欠審慎，致公帑未能用得其所，未能精準扶助社會有需要的企業。他指壹傳媒旗下《蘋果日報》多次被官媒批評是反中亂港媒體，惟《蘋果日報》及其旗下多間公司仍在保就業計劃下獲大筆資助，可見政府當時未有思考過應優先幫助真正困難、默默為社會付出的企業，「唔理係咪反中亂港，申請咗有請人就批。」

陳又說，《蘋果日報》不斷唱衰中港政府，又多次質疑計劃，到頭來又為錢而申請保就業，狠批「黎智英真係不知廉恥」。他又批評政府未謹慎使用公帑致「駛大咗個錢」，最終只能煞停計劃。

壹傳媒及其多間子公司早前申請該計劃，相關公司獲批補貼總額約3493萬港元，涉及1200多名員工。