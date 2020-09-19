紅色收藏家40億元藏品爆竊案　警籲的士司機及市民提供資料

警方於上星期四(10日)接獲油麻地彌敦道510-512號彌敦大廈保安報案，指懷疑上址一單位被爆竊。警方接報到場，經點算後，上址一批價值超過40億元的郵票、字畫及手稿，懷疑被3名年約30至40歲戴黑色鴨舌帽的中國籍男子盜去。警方將案件列爆竊，交由有組織罪案及三合會調查科人員跟進，暫未有人被捕。

警方調查顯示，當日3名賊人懷疑乘坐一輛市區的士前往上址犯案。案發後，在當日凌晨約4時20分，3名疑犯在案發單位彌敦大廈外，登上一輛市區混能的士(款式如圖)，帶同相信載有失物的手提行李篋及儲物紙箱等逃離現場。

警方呼籲當日曾接載上述賊人的的士司機，或任何人士就此案有任何消息提供，致電有組織罪案及三合會調查科聯絡。

警方提醒市民，任何人如果處理或協助處理來歷不明或懷疑被盜竊的古董文物，有可能會干犯處理贓物罪，違者最高刑罰可被判處監禁14年。

案發本月10日下午4時許，著名的紅色收藏家符春曉在油麻地彌敦大廈10樓的單位被人爆竊，其多年來的珍藏幾被搜掠一空。符因疫情關係，在今年1月已返回內地。事後經符的女兒點算，單位內的珍藏幾被盜空，損失逾40億港元。被盜的珍藏主要有已故中共領導人毛澤東的書法真跡及上世紀中共建政前的早期郵票二大類為主，當中不少是上世紀30年代中共未建政時的紅色文物，其中最為珍貴的是蘇維埃及井岡山時期的郵票。而毛澤東的書法中，又以1920至1932年之間的多幅親筆書法及手稿為主，當中最具價值的是一幅兩米長、由毛澤東於1930年親筆書寫的詩詞，估值約20億港元。據悉，符因收藏多件價值連城的收藏品，懷疑有人在過去數年已暗中打其主意並關注其動向，惟不知是否與今次事件有關。

根據資料顯示，符春曉為四川人，曾任《廣州集郵》雜誌、香港《中華集郵雜誌》主編，現為香港郵學會會員，收集研究蘇區文化藏品50年，對毛澤東蘇區時期文物如詩詞、佈告、信札、文稿有強烈的研究收藏熱情。