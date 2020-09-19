網民熱話：阿叔街頭傾偈拒戴罩　正義男勸喻險被推出馬路

在疫情下生活一段時間，有抗疫疲勞是人之常情，不過罔顧防疫規例、甚至對好心提醒的人出手，就說不過了。網上流傳一段影片，拍到有人拒戴口罩兼動粗的惡相，網民都大罵其行為惡劣。

有關片段在Facebook多個群組流傳，事發於昨日(18日)的晚上9時半，現場是尖沙咀漆咸道南近加連威老道，據網民指，事緣有大叔除口罩在餐廳門外交談，一名年輕男子等巴士時見狀，於是作出提醒，衝突因此而起。

從片段可見，疑為大叔同夥，操普通話的男子多次問正義男，「你檢測了沒有？」但正義男沒有理會，指着除罩大叔叫他戴上口罩，大叔反回嘴，「關你Ｘ事！」未幾，除罩大叔上前與正義男推撞，正義男更一度被迫出馬路，在旁拍片者立即大聲喝止，「我拍緊片！」大叔立即後退。此時另一位紅衫大叔上前，將正義男推出馬路，惟他未有退讓，大喝：「你做乜嘢！」大叔們才稍為後退。

此時，大叔同夥愈來愈多人加入，有人一度舉機拍攝正義男，聲稱是「起你底」，其中一人更突然衝上前，企圖搶走拍片者手機，正義哥立即以身擋着，問：「你係咪落手？」對方回應：「擺明落手。」又兩度出手拍打手機，揚言「唔准影呀！」影片到此亦完結。

網民大罵大叔們的行為惡劣，「擺明人多蝦人少，成班垃圾」。又有網民指這些人無視衞生，形容是「防疫豬隊友」。網民亦大讚該名挺身而出的正義男，「個男仔好，會保護個女仔！」

網民有話說：

Elaine Ka Chi：唔戴口罩仲咁惡！仲要出手打人！

Jess Tg：愈睇愈嬲！

Kit Tse：老實講就咁睇，都唔知邊個唔啱，不過郁手就一定唔啱。

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