老齡化加劇20年後佔逾3成人口　團體籲優化長者再就業

政府統計處推算20年後每3人便有1人是長者。

政府統計處早前公布香港最新人口推算，估算65歲或以上長者在未來20年將增加超過一倍，即每3人便有1人是長者。港人壽命亦將愈來愈長，統計處推算至2069年，男性預期壽命可達88.4歲，女性則上升至93.9歲。面對人口老化問題，有關注長者團體表示希望大眾能收改變對長者的標籤，讓「老友記」能繼續貢獻社會，又謂政府應多作推動角色，盡早作出預備，應對未來人口結構。

香港人口老化問題並非新鮮事，惟按照新推算情況愈見嚴重，社會亦將面對更大壓力。香港老年學會總監陳靜宜表示，都市人的健康狀況較以往好，65至75歲的長者大部分仍然「有心有力」，社會可以讓他們延後退休或以兼職形式服務社會，保持勞動力，亦可承傳經驗予下一代，避免青黃不接。

陳坦言，80歲或以上的長者較大機會需要長期護理，惟輪候公營安老院時間長，故建議開設過渡性復康宿位，讓長者休養後可回家中，避免因家人照顧不瑕而將長者送至安老院舍，減少輪候時間。對於護老人手，陳表示希望政府增加對行業的資助，設立薪酬標準，並且透過改善行業形象鼓勵年輕人入行。對於行業人手短缺，陳直言情況非常令人擔憂，惟行業形象停留於厭惡性工作、工作量大、薪酬欠吸引，非一朝一夕能夠解決，政府應盡早改革，為人口老化做好準備。