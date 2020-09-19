各區戲院售票情況踴躍　業界望可開放飲食

新冠肺炎疫情漸趨穩定，防疫措施再度鬆綁，其中電影院的入場人數放寬至影院座位數目的75%，亦可有連續4張座椅被佔用。翻查各區戲院今日(19日)的售票情況，可見不少市區戲院如銅鑼灣、旺角等的售票情況不俗，不少場次更已經爆滿，或只餘下少數空位。業界希望可有限度開放場內飲食。

翻查各戲院的售票情況，不少近期上映的電影售票情況不俗，如《屍殺半島》、《天能》、《麥路人》等電影，在旺角、中環、尖沙咀、銅鑼灣等熱門戲院的場次不少已幾近爆滿。而明天各戲院亦明顯加開了電影場次，以金鐘太古廣場的戲院為例，明早10時15分至晚上9時45分，單是《天能》已有20場，其中兩場更已有逾9成滿。

戲院商會副理事長崔顯威表示，暑假是電影上映旺季，但因應疫情，不少電影皆無法上映，而今旺季已過，原定上映的電影數目較少；加上疫情反覆、市民又不可以在戲院內飲食，即使早前開放戲院50%的入場人數，不少場次亦不見爆滿，因此，業界仍未樂觀。

問及戲院的經營情況，崔嘆：「吊咗咁耐鹽水，都就死咁滯。」他提及近期紓困措施針對戲院援助金額減少，但戲院的租金卻要照交，經營愈加困難。