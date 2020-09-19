酒吧復業首個周末　警方到蘭桂坊尖沙咀巡查

夜店、酒吧、派對房間及卡拉OK等行業復業，但酒吧經營到凌晨12時便不能提供堂食，並要關閉座位。警方及民政事務總署今(19日)晚約7時採取聯合行動，針對禁聚令執法及巡邏。約20人到尖沙咀金馬倫道一帶巡邏，並到樓上酒吧視察。至晚上約8時，亦有警方及食環署的執法人員到中環蘭桂坊一帶巡視酒吧的營業情況。

據尖沙咀的現場消息指，行動會到約6間酒吧查牌，以及針對禁聚令執法及巡邏，會到加連威老道、加拿分道、漆咸道、諾士佛臺一帶。至晚上8時左右，有關部門已到了3所酒吧進行執法行動，現場可見，民政署的牌照事務處執法組人員亦有參與行動。

而中環蘭桂坊的巡查行動則在晚上約8時開始，有來自入境事務處的特務警察及食物環境衞生署人員參與行動。執法人員分成數組，每組約10數人，到多間酒吧巡視。他們進入酒吧量度枱與枱之間的距離是否合乎規定，現場所見，有數間酒吧因不合乎規定而被票控。

根據衞生署的資料，由《預防及控制疾病(規定及指示)(業務及處所)規例》(第599F章)生效至今，政府各部門一共巡查了餐飲業務處所逾34.7萬次，發出逾5300次勸喻，以及進行了677次檢控，其中647宗檢控由食物環境衞生署執行、30宗由警方執行。