政Whats噏：斥講師活在象牙塔　陳健波認為大學需改革

早前有大學講師趁著新學年伊始，指香港政局動盪、社會充斥仇恨、港區國安法實施以及移民人數上升，本地大學今年流失咗好多新生。不過波哥就反駁話象牙塔入面嘅大學講師好多都係活喺同溫層，完全唔理解社會發生咩事，批評佢哋薪高糧準兼無捱過世界，絕對係「堅離地」。

波哥日前透過社交平台，引述好多家長話會送仔女去外國讀書，因為好擔心佢哋喺本地嘅大學學壞，畀人洗腦，甚至會響應違法達義，繼而惹上官非，前途盡毀，搞到屋企人以淚洗面。波哥又認為唔少大學學生會曾經發表港獨言論，此舉動不但敗壞大學名聲，更令家長非常震驚，對本地大學信心盡失。波哥話大學要挽回名聲，必須的起心肝，同時要明白唔能夠「重政治，輕學術」，否則只會係死路一條。

波哥又指，若有學生發表唔適當言論，大學校長同管理層責無旁貸，要立即指正同跟進論，以糾正歪風。佢相信大部分大學生都係理性，但大學學生會言論一定程度係代表大學，行為過激嘅話，大學生會被拖累。

波哥提醒大學生有責任保護大學同自己名聲，除咗理性選擇代表外，如果唔同意學生代表嘅言論，應該要勇於發聲駁斥，畀市民見到大學都有正義之聲。