即使沒有眼部病徵　確診者眼結膜驗出病毒

香港大學微生物學系講座教授袁國勇及多名醫生聯合發表一份有關新冠肺炎確診者眼結膜分泌物的研究，發現患者即使沒有眼部病徵，惟其眼結膜分泌物仍被驗出帶有小量病毒，未知是否具傳染性。

研究在4間公立醫院，由49名沒有眼部病徵的患者中，收集了158個樣本，首個樣本會於病人發病後第10日採樣。結果當中4名患者(8.2%)的樣本驗出對病毒呈陽性，病毒數值(CT值)介乎32.7至37.7之間，即病毒量較低，而相關樣本均未能培植出病毒。研究中有患者病發後12日，鼻咽分泌物樣本雖已檢測不到病毒，惟眼結膜分泌物樣本仍對病毒呈陽性。

研究推測，眼結膜在接觸具傳染性的飛沫後，病毒可通過眼結膜，沿鼻淚管進入鼻咽腔，從而進入人體，但通過淚膜不斷分泌淚水，可阻止眼結膜直接接觸到病毒。而與鼻咽相比，眼結膜中的病毒量較低，且沒有眼部病徵，顯示病毒亦有可能通過鼻淚管，從鼻咽或血源性(hematogenous)擴散至淚腺。