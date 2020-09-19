政Whats噏：嫻姐鬧爆庸官當道　矛頭直指陳肇始薛永恒

香港嘅抗疫情況至今未見曙光，前議員陳婉嫻(嫻姐)今日(19)就喺一個網上頻道講到，事情到依家都未解決，全因有一批抗疫攬炒區議員，不但唔幫手處理疫情，仲阻三阻四，唔畀人派物資之餘，仲呼籲市民唔好做檢測，完全係政治上腦，當然食物及衞生局局長陳肇始都做得唔好，抗疫工作備受質疑。同時亦有批評創新及科技局局長薛永恒對引用創科人才諸多阻撓，搞到香港科研落後，警告庸官做唔到嘢就到此為止！

嫻姐提到，早前慈雲山淪為疫情重災區，區內嘅居民都唔知點算好，當時四處都有中招嘅風險，長者唔敢去超市及街市。佢當時就向民政署爭取，為慈雲山長者送食物，又喺短時間內搵到非牟利機構支持，再到超市買物資，亦有義工幫手包裝，整件事原本好有愛心、好正面，但偏偏就有該區新當選嘅區議員搞破壞，質疑點解有機構派嘢畀居民喎。

嫻姐講到呢度好激氣，直斥呢批區議員唔幫手之餘仲鬧人，以為自己係管呢區，其他人做乜嘢都要話畀佢哋知，鬧爆「你估自己係山寨王？」但當嫻姐將食物包送到市民手上之後，呢批區議員竟然搶住邀功，之後仲呼籲市民唔好做檢測，而近日就開始唱衰健康碼，嫻姐認為，佢哋其實唔係解決問題，而係製造問題，無論咩都反對。講到呢度，嫻姐就話，政府目標應該係本地確診人數清零，政府理論上要有呢個決心，唔係就要企埋一邊！批評食衞局啲人在抗疫方面做得唔好，雖然嫻姐無點名，但相信大家都知道講緊邊位啦。

另外，嫻姐仲批評創新及科技局局長薛永恒做事懶懶閒，現時中美關係轉差，有唔少身在美國嘅科研專才有意回港發展，但局方就成日諸多阻撓，覺得人哋係想攞着數，但其實智慧城市指數排名，本港排第32名，相反新加坡就名列首位，眼見本港科研咁落後，政府仲趕客，真係令人洩氣。嫻姐唔明白點解高官做錯嘢，仲可以繼續坐個位，加上一批反對派搞搞震，香港今時今日先會咁多問題，認為政府官員要接受批評，唔係就到此為止！唔好做好過喇。

其實創科局成立以來，政績乏善可陳，就連多功能智慧燈柱咁基礎嘅設備都搞到一鑊泡，香港要發展成首屈一指嘅智慧城巿恐怕遙遙無期喇！