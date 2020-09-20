疫下疑早為裁員鋪路　國泰貴賓室炒60員工

因管理不善而從全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空及國泰港龍明言不會申請保就業計劃第二期補貼，疑為裁員鋪路，惟有國泰貴賓室員工早已於今年4月遭解僱，連他在內最少一半員工約60人被裁，反映裁員早已埋下伏線。該員工失業逾5個月，質疑國泰航空在面臨營運困難下，先向貴賓室員工開刀，只好中年轉行。國泰貴賓室服務外判予公司索迪斯，該公司表示，在港業務受疫情直接衝擊，在現時困境中已用最大努力保障員工。

國泰現時在香港國際機場的一號客運大樓，設有多間貴賓室，分為頭等及商務，均由第三方服務供應商索迪斯負責營運。受新冠肺炎疫情影響，航空業面臨半停擺，航班升降量大減，令貴賓室的使用量因而大跌。49歲的鄭先生投身飲食業廿載，任職貴賓室行政副總廚半年多，月薪約3萬5千元，惟4月遭解僱，公司未有解釋原因，連他在內有約60人在被要求放無薪假後，陸續被裁走。

鄭嘆謂，一家四口每月開支達3至4萬元，現依靠太太工作及儲蓄支撐，生活壓力極大，惟搵工數月仍沒有回音，欲申請政府資助卻不合資格，慨嘆只餘下轉行的路。他質疑航班大減，貴賓室變相「可有可無」，國泰沒資金營運貴賓室而先向員工開刀。

國泰表示，有關機場貴賓室乃由第三方服務供應商索迪斯負責營運，就有關該公司與其員工的安排事宜，需直接聯絡該公司。

索迪斯未有正面回應裁員一事，僅表示疫情對旅遊及酒店行業造成前所未有的影響，索迪斯在港業務也受到直接衝擊，在現時困境中已用最大努力保障員工。公司在全球，包括香港地區推出「員工支援計劃」幫助受影響的前線員工，另已申請保就業計劃共兩期補貼，無薪假期亦是採取保留員工的措施之一。現階段無法預計航空業務何時可以恢復正常營運，深明受影響員工的擔憂，會與他們保持聯絡並提供支援。