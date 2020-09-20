東方日報A1：保就業11月玩完　引爆年尾大裁員

新冠肺炎疫情反覆，重創本港經濟，經過兩輪保就業資助僱主後，最新失業率維持百分之六點一，有廿四萬八千人失業，政務司司長張建宗昨估計未來失業率仍然有上升壓力，但明言暫無意再推出第三輪計劃。有議員擔心現時難關未過，當局資助僱主保就業於十一月斷纜，將引發年尾大規模裁員潮，炮轟政府懶理市民慘況，令市民生活質素大幅下降，促請當局盡快成立失業保障制度，保障勞工。

張建宗昨出席電台節目時指，最新的失業率未完全反映第三波疫情的影響，估計未來失業率或會進一步惡化，而失業率是滯後數字，預期七、八月疫情相當嚴峻，直言第三波疫情對經濟干擾非常嚴重，所以估計未來失業率仍然有上升壓力，不能掉以輕心。惟他稱暫無計劃推出第三輪保就業計劃，認為目前是言之過早，期望本港經濟能盡快復甦，企業恢復運作，才真正解決問題。

立法會議員潘兆平狠批政府缺乏承擔，同時擔心若疫情持續，當局沒有提供更多的抗疫措施，公司難以保障運作，而由於第二期保就業只協助僱主支付僱員工資至十一月，之後或引發大規模裁員。他對政府現時就第三輪保就業計劃「閂門」深表失望，同時指摘當局未能擔當保護者的角色，更直言保就業計劃漏洞多多，是「救市不救人」，變相令部分公司賺大錢，因部分僱主要求員工放無薪假，務求「賺到盡」，令僱員成為最大犧牲者。

潘續指，勞工缺乏議價能力，與政府官員的「鐵飯碗」有別，不少工人面臨開工不足，收入大減七成，甚至用盡積蓄，最終只能領取綜援度日。他對未來一季失業狀況不感樂觀，促請政府盡快成立失業保障制度，為勞工設短期資助款項，解決燃眉之急，保障員工生活，否則相信社會矛盾只會持續惡化。

飲食業職工總會名譽會長郭宏興指目前部分食肆如酒樓仍未能舉辦大型宴會，影響僱員就業，擔心若十一月疫情再度惡化，屆時員工生計不保，建議政府直接救濟工友及降低申請津貼的門檻。

首兩輪保就業計劃遭批評甩甩漏漏，未能發揮對各行業的保障，現時資助將告消失，惹起不同行業的不滿。香港舞台技術及設計人員協會項目顧問徐碩朋批評政府厚此薄彼，對藝術行業資助不到位，成效不彰，業界最多只能受惠於防疫抗疫基金下的自僱人士一筆過七千五百元資助，不少行內人士卻因不合資格，只能以積蓄度日，甚至轉行送外賣維生，業界正面臨寒冬期。

徐續稱，即使部分合資格的同業等候逾半年，仍未取得任何津貼，部分業界人士為生計只能無奈捨棄專業轉行，認為政府未能有效留住藝術人才。他坦言即使有劇團正籌備舞台劇，亦因大量人才流失，而未能覓到足夠的後台製作人員，嚴重拖垮整個藝術界發展。

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