我有正能量：捐贈情識　配對物資減浪費

有沒有想過你以為無用的物品，或許正正是他人急切需要卻無力負擔的東西？市民在搬家或換季時，大量家具或衣物被棄置，有慈善團體推出物資捐贈應用程式「好人好市」，鼓勵市民捐贈物資，減少浪費，並令社福機構申領物資變得更簡便快捷，協助更多有需要人士。

「當你搬屋嘅時候，你想換過張枱，舊枱除咗掉去堆填區外，你可以考慮吓捐畀人。」「好人好市」社區聯絡主任潘洺崚(Ben)以手機示範捐贈程序。首先拍下捐贈物資的照片，再上載至「好人好市」應用程式，並簡單填寫物件的尺寸、重量、新舊程度等。其後義工會作評估，將合適物資運送到國際十字路會位於屯門的倉庫。社福機構社工可透過程式挑選及申請物資，贈送予有需要人士。

「香港是一個獨特的城市，有大量資源，但貧富懸殊好嚴重，令到好多資源無辦法好好善用。」國際十字路會首席技術總監及策略總監高貿勤(Matthew)指香港地小人多，生活空間狹窄，難以存放大量物品，部分無用或殘舊物品最終只能棄置堆填區。然而這類物品仍有價值及需求，只是欠缺系統完善的物資交換或轉送平台。因此他在6年前構思「好人好市」計劃，透過手機應用程式，連結捐贈者及有需要人士。

Matthew指武器、危險及違法物品均不會被接納，只要物品並非過於殘舊及破爛，大部分物資都會接收，「因為並非每個人家中都會有位置擺放大梳化、豪華雙人床，所以這類物品可能因為沒有人需要而不被接納。」在眾多物資中，小型家電最受歡迎，包括電飯煲、煮食爐、水煲、風扇、電腦等，「尤其是疫情期間學生停課，改為網上授課，對平板電腦和手提電腦的需求更大。」

Matthew希望未來可以做到同區配對，直接配對捐贈者及受惠者，讓捐贈者直接把物資送予受惠者，節省運到倉庫處理的時間及成本，提高轉贈過程的效率，「要做到直接配對有一定難度，步驟要盡量簡單，我哋不希望捐贈者誤以為繁複而卻步。」

「『好人好市』（Good City）想透過捐贈及轉贈，將香港變成一個更好嘅城市。另外『Good』亦可解作『貨品』嘅意思。」Ben希望宣揚分享文化，並推廣循環再用、減少浪費的環保理念，「捐贈到轉贈過程都係做梗一件好人好事。」

截至今年5月，「好人好市」已處理284個非政府組織、政府部門、學校及社工轉介，合共2270個申領，受惠人數超過15萬人。單計2018年，團體送出的本地物資重量超過44.2萬公斤。除協助本地有需要家庭解困外，更減輕本地堆填區壓力，「呢啲物資如果冇回收同捐贈，好大機會去晒堆填區。」

「我哋希望受惠者可以慳錢之外，都想佢哋用物資時用得有尊嚴。」Ben希望捐贈者可以將心比己，勿捐贈破爛物資。他又感激一班有心人捐助，令項目發展至今，鮮有出現物資短缺的情況，「過往最多人需要係防疫物資、電腦、顯示屏，我哋會透過向企業同公眾呼籲，以及同不同團體合作增加捐贈。」