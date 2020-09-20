第三輪抗疫基金縮水千億難救市　港府稱應宏觀整體評價措施

政府早前宣布推出的第三輪防疫抗疫基金，涉及金額約240億港元，開支大縮水，較上一輪激減逾千億港元。政務司司長張建宗今(20日)撰寫網誌表示，三輪抗疫基金涉及金額共逾3000億港元，令政府預計赤字增加至超過3000億港元，接近2003年SARS後水平，財赤金額非常龐大，前所未見，但目前第三波疫情未完，專家估計冬季可能出現第四波疫情，政府需審慎理財，避免財政儲備急速萎縮，亦要適度支援受影響的企業及人士，在兩者之間取得平衡，大家應從宏觀、客觀和整體的角度評價由年初至今推出的一系列支援措施。

張指續，將會連同多位局長於本周五(25日)出席立法會財務委員會會議，就第三輪抗疫基金撥款申請，解答議員提問，爭取支持，並希望議員以大局為重，與政府一起集中精力對抗疫情，發展經濟，改善民生，凡事以香港社會整體利益為依歸，避免不必要的內耗。

他又提到，雖然6月至8月經季節性調整的失業率為6.1%，與5月至7月數字相同，但就業不足率上升0.3個百分點至3.8%，為沙士後高位，儘管政府推出保就業計劃起支援作用，但第三波疫情在7月和8月廣泛干擾經濟活動，勞工市場在6月至8月仍然嚴峻，預期本地疫情在9月開始逐步緩和，但全球疫情反覆，整體經濟狀況依然疲弱，勞工市場在短期內仍將面對一定壓力。不過第二期保就業計劃反應良好，相信可繼續達到留職保位的目的，避免出現大規模裁員，亦有助經濟在疫情穩定後迅速復蘇。