周三起恢復面授課堂　校長倡學生步行返學免公交聚集感染

全港中小學及幼稚園將於本周三(23日)分階段恢復面授課堂，惟早前有屯門學校小六女生確診，她曾於潛伏期內返學上堂，令社會更關注復課後校園的衞生情況。津貼中學議會當然執委林日豐今早(20日)在電台節目認為各學校衞生情況理想，但擔心學生乘坐交通工具回校時有感染風險，為避免人群聚集，他鼓勵路程在45分鐘內的學生步行上學，亦可增強體魄。

疫情下大多學校需以網上學習形式授課，津中議會主席潘淑嫻認為，校方應以疫情為契機發展電子教學。她希望政府資助所有學生購買電子學習裝置，可透過恒常撥款協助學校提升硬件，並已向下一份施政報告提交建議。中學校長會署理主席連鎮邦亦提到，部分家庭未必有經濟困難，惟因子女較多，需要多個網上學習器材，呼籲校方留意並提供協助。

林日豐亦補充，為增加學生的自主學習動機，校方可於網頁上載預製的課堂組件，讓有需要鞏固基礎知識的學生自行觀看較低年級的課堂，而學習效率較高的學生則可觀看高年級課堂，以拉近學生學習差異。他又建議學校集中資源，以建立電子教學評估工具。

至於復課安排，資助小學校長會名譽主席張勇邦認為最重要是與家長溝通，他表示其任職的學校明日(21日)和後日(20日)，會安排小一學生回校體驗校園生活。他又提到小六學生因12月初已要考呈分試，校方會向家長保證考試範圍只會包括面授課堂的內容，讓家長覺得公平。