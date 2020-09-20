永久行人通道已重新開放　中環街市料明年第3季啟用

市區重建局行政總監韋志成今日(20日)在網誌分享中環街市大樓的保育及活化工程進度，指大樓剛於上周完成驗收消防系統工作，並已於上周五(18日)開放其永久行人通道。當局亦於本月初就挑選營運機構展開招標程序，預計明年第1季選出營運機構，中環街市有望最快明年第3季正式營運，形容屆時街市將會成為中環的新地標。

韋表示，為了重塑大樓內部以自然採光為主的建築特色，中環街市大樓2樓的商店和食肆會改為開放式設計，將自然光從外圍及面向中庭牆身的窗戶，引進行人通道，減少室內人工光源的配置，達致節省能源的目標。另外，市建局在復修行人通道的結構時，拆除後加的商舖間隔，重新呈現由混凝土樑柱組成的開放式柱網風格結構。

為令室內的照明能與自然光源融合，韋指將在行人通道內設置一套智能照明系統，根據晝夜規律和天氣變化，調整燈光的色溫和強度，預期最快在下月試行運作。行人通道通道內其他設置亦會陸續開放，包括全新的24小時公眾洗手間，以及連接地下至2樓的升降機，預計在屋宇署完成驗收後，最快可於下月對外開放。

此外，韋指洗手間的使用量十分高，為加强工作效率，將在在設施內裝設智能氣體感應器，檢測空氣污染物濃度、自動調節抽風系統強度及門鎖感應器等提升日常管理的效率，以及徹底解決舊式公廁衞生情況欠佳的問題。