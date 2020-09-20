財赤3000億資源有限　陳茂波：須審慎理財保留實力

疫情重創環球經濟，香港亦危機重重。財政司司長陳茂波今早(20日)在網誌表示，本港今個財政年度赤字增至逾3000億港元、財政儲備亦降至約8000多億港元，相等於12至13個月政府開支，已接近2003年「沙士」後的水平。他重申，經濟衰退時有必要透過逆周期措施支撐經濟，面對有限的財政資源，必須審慎理財、保留財政實力，以應對已知和不時之需及維持金融穩定。

年初以來疫情反覆，多類處所因防疫需要被要求暫時關閉，陳引用近日公布的6月至8月失業率，指數字雖與5月至7月水平相同，維持在6.1%，但實際失業人數增加約5800人至接近25萬人，比去年第4季多出一倍，當中更有約四分之一屬於零售、住宿及餐飲行業。

他又以餐飲業為例，指行業失業率已連續4個統計期間徘徊在14%至15%的水平，遠高於6.1%的整體失業率。行業的就業不足率就由5月至7月的6.1%掉頭急升至6月至8月的8.3%，就業不足人數回升到近2萬人水平，反映疫情對不少行業以至整體經濟都造成很大的壓力。

面對有專家預料冬季可能會出現另一波疫情爆發，陳稱會繼續提升各方面的抗疫能力，並在有限的財政資源下，聚焦於直接受政府防疫措施影響，或受疫情重創的行業和人士，並對他們提供支援。

陳強調，有效控疫是重啟經濟的前提，兩者亦同等重要，當局考慮任何策略與措施必須同時衡量對防疫及經濟兩者的影響。現時經濟活動距離全面恢復正常仍有一段距離，他呼籲市民繼續保持高度警覺，做好個人防護和衞生工作。