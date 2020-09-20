失業大軍增賴畢業生求職　羅致光：就業人口升反映保就業有效

羅致光指人力短缺或會比早前的估計更嚴重。

香港失業人口增加5800人至近25萬，勞工及福利局長羅致光今(20日)發表網誌表示，勞動人口增加較就業人口增加快，是因絕大部分的大專及中學畢業生，都是在5至7月之間進入勞工巿場，故導致近月失業人口增加，而這情況差不多每年都會發生。

羅以4月至7月為例解釋，4月至7月香港的勞動人口增加了5.52萬人，就業人口則增加了4.98萬人，亦意味着失業人口增加了5400人，故勞動人口與就業人口增加的同時，失業人數亦增加。

羅又稱，雖然7、8月，香港面對第3波疫情，但相對4、5月時就業人口已有所增加，認為這反映了保就業計劃的成效。

另外，羅指今年6月至8月的勞動人口，相對去年的同期勞動人口，已減少了2.1%，憂慮減幅會成為經濟增長的負擔。去年的勞動人口已下降至363.9萬，今年上半年受疫情打擊，勞動人口更進一步減至354萬人，而現時仍難估計疫情影響何時才消退，若部分早前離開勞工巿場的人士，在經濟復甦後不重投勞工巿場，則人力短缺會比早前的估計更嚴重，甚至為經濟復甦「拖後腿」。